Com Ricardo Pereira no banco, o Leicester venceu em Old Trafford por 2-1, num jogo da 36.ª jornada da Premier League e permitiu ao Manchester City sagrar-se campeão inglês!



Assim, Bernardo Silva, Cancelo e Rúben Dias celebram a conquista do sétimo título de campeão da história dos «citizens».



Apenas dois dias do jogo em Birminham, os red devils receberam os «foxes». Solskjaer promoveu várias alterações na equipa e deixou Bruno Fernandes no banco de suplentes. Foi, por isso, sem surpresa que a equipa de Brendan Rodgers por Luke Thomas aos dez minutos.



O segundo classificado da Liga inglesa reagiu e igualou a contenda por Greenwood volvidos dez minutos. O jovem Amad Diallo passou para o prodígio inglês e este disparou cruzado para o fundo da baliza de Schmeichel.



No entanto, o Leicester mostrou-se corajoso e chegou ao golo do triunfo à passagem dos 66 minutos. Na sequência de um livre de Albrighton, Soyuncu bateu Matic no ar e cabeceou para o 1-2. Bruno Fernandes ainda entrou para os dez minutos finais, mas não conseguiu evitar o desaire caseiro do conjunto de Solskjaer.



Com esta vitória o Leicester recuperou, à condição, o terceiro lugar e permitiu ao Manchester City celebrar o título de campeão inglês a três jogos do final. O Manchester United tem 70 pontos e está a dez do City quando apenas estão nove pontos em disputa.