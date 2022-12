O Manchester United vai estar no mercado à procura de um avançado, revelou Erik Ten Hag. O neerlandês confirmou que os red devils querem encontrar um substituto para Cristiano Ronaldo, português que rescindiu contrato por mútuo acordo.



«Iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance [para contratar o jogador certo]», referiu, citado pela BBC.



De seguida, o treinador foi confrontado com os nomes de Cody Gakpo, do PSV, e de Gonçalo Ramos, do Benfica.



«Não posso falar especificamente dos jogadores. Nunca farei tal coisa. Os jogadores têm contrato e eu respeito isso. Se surgir uma boa oportunidade, faremos de tudo para a aproveitar», respondeu.



O Man. United tem no plantel Martial e Rashford, jogadores que podem ocupar a posição central do ataque.