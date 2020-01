O Manchester City apurou-se para a final da Taça da Liga inglesa, onde vai defrontar o Aston Villa.

Com João Cancelo e Bernardo Silva no onze, os Citizens perderam em casa por 1-0 com o vizinho Man United, mas prevaleceram graças ao resultado da 1.ª mão em Old Trafford, onde tinham vencido por 3-1.

Nemanja Matic assinou o único golo do jogo, aos 35 minutos, num remate rasteiro bem colocado (veja aqui).

O ex-médio do Benfica ficou ligado aos principais momentos da partida, já que na segunda parte, quando a nova equipa de Bruno Fernandes procurava o golo que forçaria o desempate por penálti, acabou por ver o segundo cartão amarelo e consequente expulsão aos 76 minutos.