A derrota com o Fulham deixou marcas no plantel do Manchester United. Bruno Fernandes está em dúvida para o jogo contra o Nottingham Forest assim como Raphael Varane, adiantou Erik ten Hag.



Citado pelo site dos red devils, o neerlandês explicou que o médio luso sofreu «uma pancada» no jogo contra os «cottagers», mas ficou até ao apito final.



Certas são as ausências de Rasmus Hojlund e Luke Shaw.



O Nottingham Forest-Manchester United, dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, está agendado para as 19h45, desta quarta-feira. No domingo, há derbi de Manchester, no Etihad.