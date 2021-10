Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot podem ficar sem treinador nas próximas horas.

Quem o garante é a imprensa inglesa, que diz que Ole Gunnar Solskjaer está mais perto da saída do que de permanecer no banco do Manchester United.

Ainda na ressaca da humilhante goleada sofrida em casa diante do Liverpool, a BBC e a Sky Sports apontam nesta terça-feira no mesmo sentido: após ponderação, os responsáveis do Man Utd podem avançar para a dispensa do treinador norueguês.

E mesmo o facto de terem passado dois dias sobre a derrota com o maior rival dos red devils não faz diminuírem as probabilidades de chicotada psicológica. Bem pelo contrário, até.

A BBC lembra que José Mourinho e David Moyes também perderam num domingo e foram ambos despedidos depois da terça-feira seguinte. Pode ser um sinal.

De acordo com a mesma estação, os principais jogadores terão perdido a confiança em Solskjaer, não vendo no norueguês capacidade tática para encontrar soluções para colocar fim à crise do clube.

Já a Sky Sports vai mais longe e aponta quatro nomes para a sucessão, garantindo já terem existido conversas exploratórias com Zidane, Conte, Erik tem Hag e Brendan Rodgers.

As próximas horas podem, por isso, trazer novidades. E o futuro não parece sorrir a Solskjaer.