Afastado da competição desde outubro, Jadon Sancho está de regresso aos treinos do Manchester United.

O internacional inglês foi dispensado dos trabalhos no final de 2022, com o técnico dos «red devils», Erik Ten Hag, a explicar que o avançado precisava cuidar tanto do lado físico como do lado mental.

Jadon Sancho regressou aos treinos esta semana, mas o treinador do Manchester United pede paciência relativamente a um regresso à competição.

«Ainda não tenho resposta para isso. Ele está a dar o passo seguinte. Ontem [quinta-feira] integrou o treino de conjunto, aquele último treino antes do jogo. Vamos dar continuidade a isso nos próximos dias, na próxima semana, e vamos passo a passo», explicou Erik ten Hag.