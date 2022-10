Mason Greenwood vai permanecer detido, por decisão do tribunal.

O jogador do Manchester United é acusado de tentativa de violação, agressão e comportamento coercivo perante a ex-namorada.

Greenwood estava a aguardar o desenrolar do processo em liberdade condicional, mas foi detido novamente no passado sábado, por alegada tentativa de entrar em contacto com a vítima.

Afastado do plantel do Manchester United desde que o caso surgiu, Greenwood tem nova audiência marcada para 21 de novembro.