Apesar da exibição cinzenta, o Manchester City confirmou o favoritismo e venceu este sábado, por 2-0, na receção ao Salford, para confirmar a passagem aos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Diante de uma equipa do quarto escalão, Pep Guardiola deu minutos a alguns jogadores menos utilizados e os portugueses nem sequer foram a jogo. Matheus Nunes e Rúben Dias ficaram no banco, enquanto Bernardo Silva ficou de fora da ficha de jogo.

O primeiro golo apareceu logo aos seis minutos. Após uma jogada de Rayan Ait-Nouri, Alfie Dorrington desviou para a próxima baliza.

Os «cityzens» chegaram ao segundo golo aos 81 minutos, por intermédio de Marc Guéhi, que se estreou a marcar pelo City, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes do Salford.

Também este sábado, o Burnley permitiu a reviravolta ao Mansfield e foi eliminado em casa, ao perder por 2-1. O médio português Florentino foi titular e cumpriu 81 minutos diante do conjunto da terceira divisão inglesa.