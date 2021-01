O Manchester City confirmou a existência de mais três casos de covid-19 no clube. Tratam-se do guarda-redes Scott Carson, do médio Cole Palmer e de um elemento da estrutura, que já estão em isolamento.

O City, onde jogam os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo já tinha tido cinco jogadores com teste positivo e mais dois elementos do pessoal do clube.

Na terça-feira, a Liga Inglesa comunicou que tinham sido detetados 40 casos novos, nas rondas de testes entre 28 de dezembro e 3 de janeiro.