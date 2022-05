Depois de ter assegurado as contratações de Julián Álvarez e de Haaland para a próxima temporada, o Manchester City promete não ficar por aqui, segundo o presidente do clube.



«Posso confirmar que vamos contratar mais jogadores», anunciou Khaldoon Al Mubarak, em declarações aos meios dos «citizens».



«Estamos à procura de fortalecer a equipa em algumas áreas. Como sabem, todas as épocas há jogadores que saem e é necessário refrescar a equipa. Vamos procurar melhor e fortalecer a equipa. Considero que já conseguimos duas adições importantes, mas posso antecipar que vamos fazer mais duas contratações. Vamos tentar agir o mais rápido possível, mas já sabemos como funciona o mercado. Nem sempre temos controlo das coisas», acrescentou.



Recorde-se que o Manchester City conquistou quatro das últimas cinco edições da Premier League, mas tarda em conseguir alcançar o troféu da Liga dos Campeões.