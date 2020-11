O Manchester United foi alvo de um ataque informático e encerrou os sistemas informáticos por precaução.

De acordo com o clube, os «sistemas críticos» necessários para a realização de jogos em Old Trafford, o estádio do Manchester United, não foram afetados, ou seja, não haverá entraves à realização do jogo deste sábado com o West Bromwich Albion.

«O clube agiu rapidamente para conter o ataque e está atualmente a trabalhar com especialistas para investigar o incidente e minimizar a atual disrupção», dá conta um comunicado do Manchester United.

Os Red Devils acrescentam que, apesar de o ataque ter sido uma «operação sofisticada», o clube tem «protocolos extensos e procedimentos» para estas eventualidades.

«As nossas ciberdefesas identificaram o ataque e desligaram os sistemas afetados para conter os danos e proteger os dados», diz a o comunicado.

O Manchester United acrescentou que não tem conhecimento de qualquer roubo de informações e dados pessoais dos adeptos e sócios do clube.