O antigo treinador do Manchester United Frank O’Farrell, sucessor do lendário Matt Busby, morreu aos 94 anos, anunciou o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O ex-técnico irlandês substituiu Busby após um segundo curto período de Busby, no início da década de 1970.

O’Farrell começou a orientar o Man. Utd na época de 1971/72, mas só resistiu 18 meses no posto, deixando o clube após de um desentendimento com a estrela norte-irlandesa George Best.