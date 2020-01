Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, anunciou esta quarta-feira que o clube inglês mudou de planos e já não fará estágio pelo Médio Oriente.

«Há questões que me preocupam mais que futebol. Estávamos a pensar no Médio Oriente, mas definitivamente não irá acontecer. Vou-lhes dar alguns dias de folga, não sei por onde vão andar, mas vamos ficar na Europa», revelou o técnico dos «red devils».

Na origem da decisão do clube inglês está a tensão política que se vive no Médio Oriente. Recorde-se que também a seleção norte-americana já havia cancelado um estágio no Catar