David Harrison é o novo diretor de operações do Manchester United, informou o clube.



Harrison chega do Everton, clube no qual exercia a mesma função, e vai suceder a Alan Dawson que estava há 11 anos no cargo.



De acordo com os red devils, o dirigente de 59 anos vai reportar a John Murtough, Diretor de Futebol, e vai estar responsável pelas operações de futebol da equipa masculina, feminina e de todas as outras da academia do clube.