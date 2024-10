Sir Alex Ferguson vai deixar o cargo de embaixador global do Manchester United por decisão do clube, noticia o «The Athletic».



Segundo a mesma publicação, a INEOS, coproprietária dos red devils, iniciou um processo de redução de custos e optou por «cortar» o salário anual de 2,5 milhões de euros ao histórico treinador escocês. A decisão foi comunicada a Sir Alex pelo próprio Jamie Ratcliffe, investidor do United.



O mítico técnico, de 82 anos, vai continuar em funções até final da temporada e depois, continuará na direção do clube, como membro não executivo.