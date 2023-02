Foi entretido, emocionante e intenso, mas sorriu mais a uma equipa do que a outra: Manchester United e Leeds empataram esta noite (2-2), em jogo atrasado da oitava jornada da Premier League.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos red devils e viram Wilfried Gnonto abrir o marcador para a equipa visitante logo no primeiro minuto de jogo, depois de um roubo de bola de Strujik a Bruno.

O United arregaçou as mangas e pôs mãos à obra: nos 30 minutos seguintes, foram três as grandes oportunidades que a equipa de Erik ten Hag teve para empatar.

O 1-0 manteve-se até ao intervalo, e essa vantagem do Leeds ampliou-se logo a abrir o segundo tempo. Depois de um cruzamento na esquerda de Summerville, a bola desviou em Varane e traiu De Gea.

Ten Hag foi ao banco e lançou Pellistri e o regressado Jadon Sancho, e as duas cartadas funcionaram. O primeiro deu em Dalot para o cruzamento do português ao minuto 62, que encontrou a cabeça de Rashford para o 2-1.

Oito minutos depois, Shaw investiu no ataque, combinou com Sancho e o jovem avançado, num lance confuso, rematou em jeito para a baliza. A bola desviou num defesa e bateu Meslier. Estava feito o 2-2.

Com 20 minutos para jogar, e liderados por Bruno Fernandes, os red devils de tudo fizeram para conseguirem a reviravolta, mas não foram bem-sucedidos.

Assim, o Manchester United desperdiça a oportunidade de igualar o rival Manchester City no segundo lugar da Premier League, mas com mais um jogo, e fica com três pontos de vantagem sobre o Newcastle, mas igualmente com mais uma partida disputada. O Leeds, agora sem Jesse Marsch, continua sem vencer e está na 16.º posição.