As coisas até podem não estar a correr bem dentro de campo, mas nem os maus resultados têm afastado os apoiantes do Manchester United, que não deixam o clube... caminhar sozinho.

Prova disso é que, informaram os Red Devils, o clube inglês tornou-se no emblema desportivo com mais sócios do Mundo: 330 mil, tendo superado os 290 mil do Bayern Munique num programa semelhante.

Esta é a primeira vez que o Manchester United supera a marca dos 300 mil associados, dado que o clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot diz estar relacionado com o crescimento global de fãs em todo o Mundo, onde tem sócios em 167 países.