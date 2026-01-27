O ala Patrick Dorgu sofreu uma lesão no tornozelo, segundo o jornal inglês The Athletic, que o vai obrigar a uma paragem de cerca de dez semanas.

O problema físico teve origem numa corrida durante a segunda parte do Arsenal-Manchester United, ganho pelos 'Red Devils', em que o internacional dinamarquês teve grande influência com um golaço.

O jornal diz, no entanto, que mais exames complementares vão ser feitos para determinar com certeza o tempo de paragem. Dorgu vinha a assumir protagonismo com Michael Carrick, enquanto extremo-esquerdo, mas terá de parar.

Dorgu tem no currículo 44 jogos ao serviço do Manchester United, vindo dos italianos do Lecce.