Luke Shaw vai estar um mês afastado dos relvados devido a uma lesão na coxa, informou o Manchester United. O lateral-esquerdo saiu lesionado aos 67 minutos do jogo frente ao Everton, no passado sábado, dando o lugar a Tuanzebe.



Assim, o internacional inglês vai falhar os jogos frente ao WBA, Southampton e West Ham, da Premier League, assim como os restantes três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões ante Basaksehir, PSG e Leipzig.



Recuperado da Covid-19, Alex Telles pode assumir-se como titular do lado esquerdo da defesa do Manchester United.