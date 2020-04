O Manchester United está a estudar a possibilidade de instalar lugares de pé em Old Trafford.

De acordo com a Sky Sports, a intenção dos responsáveis do clube de Diogo Dalot e Bruno Fernandes passava por dar início a testes ainda na corrente temporada, algo que está agora dependente de como serão reatadas as competições em Inglaterra após superada a crise de Covid-19: com ou sem adeptos nas bancadas.

Na Premier League, o Tottenham e o Wolverhampton já instalaram o chamado «peão», devidamente adaptado aos padrões de segurança do futebol moderno.

Em Portugal, o Benfica confirmou no ano passado, através de Domingos Soares de Oliveira, estar a estudar essa possibilidade para aumentar a lotação do Estádio da Luz.