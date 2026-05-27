Manchester United revela quanto custou despedir Ruben Amorim
Treinador português deixou o clube inglês quando ainda tinha mais um ano e meio de contrato
Treinador português deixou o clube inglês quando ainda tinha mais um ano e meio de contrato
O Manchester United revelou o relatório financeiro dos últimos nove meses até 31 de março, período no qual obteve um lucro de 40 milhões de libras - que corresponde a 46,2 milhões de euros. Ora, o relatório revela que o despedimento de Ruben Amorim em janeiro passado teve um custo de 19,3 milhões de euros.
No entanto, e apesar do valor avultado a que o treinador português tem direito, o emblema inglês mostrou um crescimento bastante positivo. Carrick, que substituiu Amorim, conseguiu terminar a temporada no terceiro lugar da Premier League, garantindo a ida à Liga dos Campeões que, embora não entre nas contas do relatório disponibilizado, permite arrecadar um valor importante para a saúde financeira do emblema inglês.
Omar Berrada, diretor executivo do Man. United, destacou o trabalho realizado por parte do antigo médio dos red devils.
«Terminar no terceiro lugar da Premier League e garantir a classificação para a Liga dos Campeões mostra que a equipa melhorou. Michael Carrick fez um excelente trabalho nos 17 jogos em que esteve ao comando técnico da equipa e estamos muito felizes por ele continuar como treinador principal», referiu.