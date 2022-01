O Manchester United decidiu suspender Maso Greenwood, depois de a namorada do jogador o ter acusado de violência doméstica.

«Mason Greenwood não voltará a treinar ou a jogar até indicação contrária», informou o clube inglês.



Harriet Robson publicou imagens no Instagram nas quais mostrava sérios ferimentos, quer no rosto, quer nos membros e com um áudio no qual e ouvia um homem e uma mulher, alegadamente, ela própria e o do internacional inglês. «Para que todos os que querem saber o que realmente Mason Greenwood me faz», escreveu ainda. As imagens foram posteriormente apagadas, tal como o áudio.



Lembre-se que já esta manhã os red devils tinham frisado que não iriam fazer qualquer comentário às acusações de que Greenwood era alvo, mas salientaram que não iria perdoar qualquer tipo de violência.