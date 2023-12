A casa de Jack Grealish foi assaltada na noite de quarta-feira, durante a partida entre o Manchester City e o Everton, em Liverpool. Conforme relata o The Sun, no interior da mansão – para a qual o internacional inglês se mudou na última semana – estava a noiva, os pais, avós e irmãos do jogador. Ainda que o assaltante tenha levado cerca de um milhão de libras em relógios e jóias, a polícia não registou qualquer ferido. Em todo o caso, instou os vizinhos a permanecerem nas respetivas casas.

Com a família de Grealish reunida no andar de baixo, o primeiro alarme foi dado pelo cão, que, de acordo com a imprensa britânica, terá ouvido o rastejar do invasor.

A polícia de Cheshire – cidade no noroeste de Inglaterra, próxima de Manchester – confirmou a receção da chamada do clã Grealish pelas 21h50 de quarta-feira. Para o local foram enviados, pelo menos, cinco carros e um helicóptero. Contudo, o suspeito continua por identificar.

Esta é uma situação recorrente em Inglaterra. Há uma semana, o capitão do West Ham foi alvo de um ataque idêntico.