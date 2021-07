Marco Silva é o novo treinador do Fulham. O Maisfutebol sabe que o português assinou nos últimos instantes um contrato válido por três temporadas com o clube que esta época caiu Championship (segunda divisão inglesa), informação entretanto confirmada pelos «cottagers».

Aos 43 anos, Marco Silva teve em mãos propostas do Fenerbahçe, da Turquia, do Internacional, do Brasil, e do Al Hilal, da Arábia Saudita, para além de uma sondagem concreta do CSKA Moscovo, da Rússia, mas nenhum desses projetos conseguiu convencê-lo completamente.

Pesou, na opção pelo Fulham, o desejo de regressar ao futebol inglês, conforme o nosso jornal revelou na quarta-feira, para além de se tratar de um projeto a longo prazo, como o treinador português desejava, numa perspetiva de no futuro regressar à Liga Inglesa.

Marco Silva, recorde-se, está livre no mercado desde dezembro de 2019, quando deixou o Everton, voltando agora a treinar novamente no futebol inglês e num clube histórico como é o Fulham, numa negociação que surgiu no começo da semana e foi conduzida pela ProEleven.

O português conta no currículo com quatro épocas de experiência em Inglaterra, divididas por Hull City e Watford, para além do já referido Everton. Para além disso foi campeão grego ao serviço do Olympiakos. Em Portugal orientou o Sporting, no qual ganhou uma Taça de Portugal, e o Estoril, no qual foi campeão da II Liga e conseguiu dois apuramentos para a Taça UEFA.



Numa nota divulgada no site oficial, o Fulham informou que Marco Silva assinou por três anos.



[atualizado às 18h37]