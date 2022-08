O Fulham de Marco Silva vai defrontar o Wolverhampton de Bruno Lage na segunda jornada da Premier League, estando marcado para o próximo sábado o duelo entre os dois treinadores portugueses.

Na antevisão do jogo que vai decorrer no Molineux, o treinador dos cottages elogiou a qualidade do adversário, deixando ainda uma palavra sobre a chegada de Gonçalo Guedes, a mais recente contratação dos wolves.

«O Wolverhampton vai ser muito complicado, não tenho dúvidas. São uma equipa de topo, com um grande treinador e jogadores excelentes a nível individual. Vejam por exemplo esta semana que conseguiram trazer alguém como o Gonçalo Guedes, mais um grande jogador para reforçar o ataque. Vamos ter de continuar a mostrar boa organização e, quando tivermos posse de bola, temos de ser nós próprios e criar problemas, com a obrigação de regressar a casa com pontos», explicou o treinador de 45 anos.

Marco Silva comentou ainda a situação de Bruno Lage, que está a cumprir a segunda temporada no comando técnico do Wolverhampton.

«Tenho quase a certeza que vai ser a primeira vez que nos vamos defrontar. Quando estava em Portugal, o Bruno trabalhava nas equipas de formação do Benfica e em Inglaterra ainda o encontrei, mas era o adjunto do Swansea. É um bom treinador, que está a fazer um excelente trabalho. Desejo-lhe tudo de bom, menos nos dois jogos que fizer contra o Fulham. Nisso, espero ser mais feliz que ele», concluiu.