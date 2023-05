Marco Silva está entre os nomeados para treinador do ano da Premier League em 2022/23.



O técnico português fez uma época histórica ao serviço do Fulham, superando o recorde de triunfos do clube numa só edição da Liga inglesa (desde 1992).



Marco Silva vai ter a concorrência de Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Brighton), Pep Guardiola (Man. City) e Eddie Howe (Newcastle).



O prémio de treinador do ano da Premier League, que é decidido pelos adeptos e por um painel de especialistas, vai ser anunciado a 30 de maio.