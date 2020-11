O internacional inglês, Marcus Rashford, continua a mostrar uma veia solidária e vai lançar um clube de leitura, para que as crianças desfavorecidas tenham a oportunidade de experimentar a cultura do livro.



«Só comecei a ler aos 17 anos e isso mudou completamente minha perspetiva e mentalidade. Eu só queria que me oferecessem a oportunidade de realmente me envolver mais com a leitura quando criança, mas o nosso orçamento familiar não incluía livros quando precisávamos de pôr comida na mesa», disse o jogador do Man. United, citado pelo The Guardian.



«Houve momentos em que o escape da leitura me podia ter ajudado muito. Eu quero esse escape para todas as crianças. Não apenas aqueles que podem pagar. Sabemos que, hoje, há mais de 380 mil crianças em todo o Reino Unido que nunca tiveram um livro, crianças que estão em ambientes vulneráveis. Isto tem que mudar. Os meus livros são, e sempre serão, para todas as crianças, mesmo que tenha de ser eu próprio a entregá-los», acrescentou.



Em parceria com a Macmillan Children’s Books, o primeiro livro vai ser publicado em maio de 2021, com o título «Tu és um campeão: Liberta o teu potencial, encontra a tua voz e sê o melhor que conseguires». Dirigido ao público entre os onze e dezasseis anos, o livro conta a história do jogador inglês com foco na educação, mentalidade positiva, compreensão e direitos femininos. Mais tarde, vão ser publicados outros livros destinados a diferentes idades.



Aos 23 anos, Marcus Rashford tem sido uma voz ativa na ajuda às crianças carenciadas. O jogador do Man. United liderou uma campanha que levou o governo inglês a dar um passo atrás e continuar a oferecer vouchers de refeições gratuitas a crianças desfavorecidas nos períodos de férias escolares.