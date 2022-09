Antonhy Martial não guarda as melhores recordações do período em que trabalhou às ordens de José Mourinho no Manchester United. O internacinal gaulês considerou que o «Special One» lhe faltou ao respeito nos red devils.



«Tudo começou com o número da minha camisola. Durante as férias, o Mourinho enviou-me uma mensagem a perguntar-me se eu queria mudar de número e ficar com o 11 que tinha sido do Giggs, uma lenda do clube. Respondi-lhe que tinha um grande respeito por Giggs, mas que preferia ficar com o meu número, o 9», começou por contrar, em entrevista à France Football.



«Quando regressei ao clube, vi que tinha ficado com o número 11. A história não acabou bem. O Mourinho faltou-me ao respeito. Ele falava de mim nas conversas com os jornalistas, dizia pequenas frases, um pouco como tinha feito com o Benzema no Real Madrid. Ele gosta desse tipo de jogos, mas sabe perfeitamente o que está a fazer. Ele sabia que tinha 20 anos e se dissesse alguma coisa, iria parecer um jovem que faltou ao respeito ao treinador», acrescentou.



O avançado decidiu remeter-se ao silêncio e responder em campo. «Não disse nada. Na segunda época fui o melhor marcador nos primeiros seis meses, depois chegou o Alexis Sánchez e quase não joguei. Essa época custou-me a presença no Mundial que a França ganhou. Deveria ter estado na Rússia», defendeu.



Martial particou em apenas oito jogos na segunda metade da época 2017/18 - apenas foi titular em um desses jogos.