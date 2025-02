Más notícias para Ruben Amorim. O Manchester United acaba de confirmar que Lisandro Martinez contraiu uma rotura dos ligamentos cruzados no decorrer da derrota, em casa, diante do Crystal palace (0-2). As expetativas já não eram boas, mas ficou agora confirmado o pior cenário que afasta o central argentino da corrente temporada.

«Podemos confirmar que Lisandro Martinez contraiu uma lesão nos ligamentos cruzados no jogo do passado domingo frente ao Crystal Palace. Desejamos-te uma recuperação rápida, Licha», informa o clube de Old Trafford, numa atualização da situação clínica do defesa de 27 anos.

Uma má notícia que já se antevia pela forma como Lisandro Martinez deixou o campo, no passado domingo, depois de uma falta de Ismaila Sarr, aos 82 minutos. O central foi transportado de maca e com lágrimas nos olhos.

O diagnóstico aponta para um longo período de recuperação, entre os seis e os sete meses, o que afasta o defesa da corrente temporada e deve ainda condicionar o arranque da próxima.

Com a baixa de Martinez, Amorim conta ainda com seis jogadores que podem integrar a linha defensiva de três jogadores que o treinador português tem vindo a implementar, contando já com o reforço Ayden Heaven, contratado ao Arsenal. Moussair Mazraoui também já foi utilizado na linha defensiva, tal como já tinha acontecido com Casemiro na época passada.