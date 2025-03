Jean-Philippe Mateta falou pela primeira vez publicamente depois de ter sofrido uma entrada brutal de Liam Roberts, guarda-redes do Millwall. Teve de levar 25 pontos e ser operado à orelha esquerda, numa cirurgia plástica.

Em entrevista à Sky Sports, o avançado francês do Crystal Palace garante que nunca sentiu dores após ter sido atingido na orelha, apesar das imagens chocantes que o incidente causou.

«Sinto-me muito bem e mal posso esperar por voltar. Lembro-me de tudo. Do pontapé, de estar no relvado. Não fiquei inconsciente. Só vi algo negro a vir na minha direção e desviei-me. Foi o reflexo e acho que isso me salvou», começou por dizer Mateta, prosseguindo.

«Quando ele me acertou, estava no chão à espera que ele recebesse o cartão vermelho. Estava bem. Discuti com o médico e disse que queria continuar o jogo. Não sentia dor, sentia só o sangue a sair e a minha orelha pendurada, mas não estava com dores», explicou o jogador francês.

Desde essa partida da Taça de Inglaterra, no dia 1 de março, Mateta nunca mais jogou. Porém, tem feito amizades no departamento médico.

«O médico foi muito positivo e agora é o meu melhor amigo [risos]. Falamos todos os dias. Quando ele viu a minha lesão ele não sabia como podia reconstruir a minha orelha. Ele não me queria mostrar as fotografias, só três dias depois. Porque estava tudo aberto e cortado em todo o lado», confessou.

Questionado se foi contactado por Liam Roberts, guarda-redes do Millwall, que o atingiu, Mateta esclareceu que está «tudo bem» entre ambos, pois «é o futebol». «Ele fez um erro, mas está tudo bem».