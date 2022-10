Matheus Nunes saiu lesionado na primeira parte do encontro entre o Brentford e o Wolverhampton, da 14.ª jornada da Premier League.



O internacional português foi substituído devido a uma lesão no ombro esquerdo e deu o seu lugar a João Moutinho, aos 41 minutos.



Para já desconhece-se a gravidade da lesão do médio a pouco menos de um mês do arraque do Campeonato do Mundo.