O West Bromwich Albion, com o extremo brasileiro cedido pelo Sporting, Matheus Pereira, perdeu esta segunda-feira na receção ao Stoke City, por 1-0, no jogo de encerramento da 28.ª jornada do Championship, a segunda liga inglesa.

Matheus alinhou em todo o jogo e tentou várias vezes mexer com o ataque da equipa da casa, que sofreu o golo letal do jogo ao minuto nove, por Tyrese Campbell.

No último lance do encontro, o jogador de 23 anos, com um remate na área, ficou mesmo perto de evitar o desaire. Krovinovic, cedido pelo Benfica, não saiu do banco de suplentes da equipa da casa.

Ainda assim, o WBA mantem a liderança do campeonato, com 53 pontos, mais um que o Leeds, que também foi derrotado nesta ronda.

