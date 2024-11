Onde estava quando tinha 14 anos? O inglês Max Dowman já treina pela equipa principal do Arsenal, da Premier League, com essa idade. Dowman foi uma das grandes novidades do treino dos gunners nesta sexta-feira, orientado por Mikel Arteta.

Nascido em 2009, Dowman tem queimado etapas na formação do Arsenal. O médio-ofensivo tem jogado na equipa sub-18 e sub-19 dos londrinos esta temporada, destacando-se com seis participações de golo. Na seleção inglesa, joga ao nível sub-17.

Dowman já é o segundo mais jovem de sempre a jogar na UEFA Youth League - com 14 anos, nove meses e 19 dias. Só Youssoufa Moukouko, do Borussia Dortmund, o bate.