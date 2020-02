Daragh Curley, um menino inglês de 10 anos, tinha de escrever uma carta no âmbito de um trabalho da escola. Adepto do Manchester United, Daragh resolveu tentar interceder junto de Jurgen Klopp, para que não ganhasse tantos jogos… e acabou por ter uma surpresa quando o treinador do Liverpool lhe respondeu.

«O Liverpool está a ganhar demasiados jogos. Se vocês continuarem a ganhar, vão bater o recorde de jogos sem perder do futebol inglês. Sendo adepto do United, isso deixa-me triste», dizia o menino na carta, citada num artigo da BBC.

«Por isso, da próxima vez que o Liverpool jogar, por favor, faça com que eles percam. Deixem que a outra equipa marque. Espero tê-lo convencido a não ganhar a liga e a nunca mais vencer um jogo», terminava Daragh.

A surpresa aconteceu quando a resposta chegou. Na missiva, Klopp agradecia o contacto do jovem, mas dizia: «Infelizmente, desta vez, não posso atender ao teu pedido, pelo menos por vontade própria. Por mais que queiras que o Liverpool perca, é o meu trabalho fazer tudo o possível para ajudar o Liverpool a vencer, pois há milhões de pessoas em todo o mundo que querem que isso aconteça, e eu não quero dececioná-las.»

«Felizmente para ti, nós já perdemos jogos no passado e vamos perder jogos no futuro porque o futebol é assim», disse ainda o técnico do Liverpool.

«Quando tens 10 anos, pensas que as coisas sempre serão como estão agora, mas se há uma coisa que posso dizer aos 52 anos é que definitivamente não é assim. Mas, ao ler a tua carta, o que posso dizer é que seguramente o que não vai mudar é a tua paixão pelo futebol e pelo teu clube e o Manchester United tem sorte em ter-te como adepto», continuou Klopp, dizendo que, embora espere ganhar mais jogos e levantar mais troféus, Daragh não ficará desapontado porque, apesar de os dois clubes serem rivais, há um grande respeito de parte a parte, e «o futebol é isso.»

Os pais de Daragh disseram à BBC que ficaram muito contentes com a resposta, que «é uma lição de desportivismo.»

A carta de Jurgen Klopp: