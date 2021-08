Com Ricardo Pereira em campo os 90 minutos, o Leicester foi goleado em Londres pelo West Ham (4-1). Michail Antonio foi a grande figura da noite ao fazer uma assistência e dois golos.



Os «hammers» chegaram à vantagem aos 20 minutos. Said Benrahma serviu Pablo Fornals e o espanhol fez o 1-0. Se o encontro já estava complicado para os «foxes», ficou ainda pior quando Ayoze Pérez viu o cartão vermelho direto por entrada muito dura sobre Fornals.



Na segunda parte os londrinos aproveitaram a superioridade numérica e marcaram o segundo golo. Michail Antonio assistiu e Said Banrahma ampliou o marcador. O Leicester foi, ainda assim, capaz de reagir às adversidades e reduziu por Tielemans aos 70 minutos.



O West Ham haveria de marcar ainda mais dois golos, ambos por Michail Antonio, e fixar a goleada. Refira-se que o avançado inglês superou Paolo Di Canio como melhor marcador do clube na Premier League e decidiu celebrar um dos golos de forma insólita: com uma figura de cartão de si mesmo.



O conjunto de Moyes igualou Liverpool, Brighton, Man. City e Tottenham no topo da classificação com seis pontos em dois jogos. Por sua vez, o Leicester é 12.º com três pontos.





Veja o festejo de Michail Antonio: