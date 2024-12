O West Ham bateu o Wolverhampton, na última segunda-feira, e no final da partida, Julen Lopetegui dedicou o triunfo a Michail Antonio, jogador que fraturou uma perna na sequência de um acidente de viação.



«Estamos felizes pelos adeptos. Acima de tudo, queremos dedicar a vitória ao Michail e à sua família. Está a ser muito duro, todos adoramos o Michail. Ele é uma pessoa especial, forte e tenho a certeza que vai superar este momento e regressar. O melhor que podíamos fazer hoje era ganhar. Estamos muito felizes pelos três pontos», começou por dizer o espanhol, citado pelo «The Guardian».



«Tivemos um pouco de contacto com ele. Ele não está no seu melhor momento, mas mantém o sentido de humor. Foi um momento especial o que vivemos antes do jogo. Tínhamos muitas razões para ganhar esta partida, mas essa era a mais especial. Ele teve um acidente aparatoso, mas tem a possibilidade de voltar a jogar. Está vivo e nós estamos felizes porque as imagens [do acidente] eram horríveis. Temos de aproveitar a vida enquanto profissionais de futebol porque tudo pode mudar num ápice. Temos de focar-nos no dia a dia, embora às vezes seja difícil. É um bom exemplo para os meus jovens jogadores», acrescentou.



Lembre-se que Michail Antonio foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma fratura numa perna, na sequência do aparatoso acidente que o avançado sofreu no sábado na zona de Essex.