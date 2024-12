Aos 34 anos, Michail Antonio pode ter precipitado o final da carreira desportiva depois de ter sofrido um brutal acidente de viação, no sábado, em Inglaterra.

As imagens do carro onde seguia o futebolista não deixavam margem para dúvidas - Antonio não ficaria bem tratado após o acidente. O extremo sofreu uma fratura numa perna e já foi operado, segundo revelou o West Ham.

Não há previsões oficiais do tempo de paragem do futebolista, mas o jornal inglês The Guardian diz que, no melhor dos cenários, Antonio terá um ano de recuperação. No pior, terá de encerrar a carreira.

Michail Antonio foi transportado consciente e estável para o hospital após o acidente, comunicando com as equipas de emergência.