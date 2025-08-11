Michail Antonio sobreviveu a um acidente grave de viação, sofrido em dezembro, e até já voltou aos relvados pela seleção da Jamaica, em junho, após ter recuperado das mazelas físicas. Agora sem clube, após uma desvinculação do West Ham, clube que serviu durante dez anos, aceitou um novo desafio.

Antonio foi anunciado como novo comentador da estação televisiva TNT Sports para esta temporada, ao lado de Gareth Bale, internacional galês retirado, e das ex-futebolistas Fara Williams, Jen Beattie e Anita Asante. 

Um anúncio que apanhou muitos de surpresa, pois dá a entender que Antonio acabou a carreira como futebolista para aceitar este desafio. No entanto, o jamaicano disse à Talksport há apenas alguns dias que queria continuar nos relvados e participar no Mundial 2026.

«Estou a falar com clubes neste momento para ver qual é a melhor oferta para mim e vamos ver como corre. Para ser sincero, estamos a conversar com clubes ingleses e do exterior. Jogar no Mundial é algo que ainda não consegui alcançar e a Jamaica está muito perto disso», justificou.

«Não é só isso, eu simplesmente não gostaria que a minha carreira acabasse devido a um acidente de carro, literalmente. Então, tenho ainda algo a provar para mostrar que posso voltar, que posso ainda jogar bem, como fiz nos últimos dez anos. Eu era titular do West Ham, o que mostra que ainda tenho essa capacidade e que posso fazer isso novamente», concluiu. 

Michail Antonio tem 35 anos e experiência em clubes como Nottingham Forest, Sheffield Wednesday ou Southampton, antes de brilhar pelo West Ham na Premier League.

RELACIONADOS
OFICIAL: West Ham despede-se de Michail Antonio
Espanha anuncia nova treinadora após perder a final do Euro feminino
Onana está de volta aos treinos no Manchester United
OFICIAL: Janis Blaswich deixa o Leipzig e assina pelo Bayer Leverkusen