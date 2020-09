O Middlesbrough anunciou que o treinador Neil Warnock está infetado com covid-19.

Na nota, o clube diz que o técnico de 71 anos «está a cumprir isolamento» e que está «bem disposto», não acrescentando mais pormenores sobre o estado de saúde de Neil Warnock que esteve na bancada no encontro frenta ao Barnsley na terça-feira.

