Quem diria que um jogo de golfe poderia terminar num sequestro? Que o digam James Milner e Phil Jagielka, que poderiam ter sido sequestrados durante a estadia da seleção inglesa no Campeonato do Mundo de 2014. Passados oito anos, o jogador do Liverpool recordou agora esse episódio ocorrido no Brasil.



«Fomos jogar golfe perto do hotel, até conseguíamos vê-lo e tudo. Estávamos a andar pela rua e quando demos a volta reparámos num grupo de homens. Olhámos para eles e começámos a andar um pouco mais rápido. Eles fizeram o mesmo. Depois começaram a correr. E nós também corremos. Pensámos: 'Estamos em apuros'», contou o Milner na Amazon Prime, em conversa com o antigo guarda-redes Ben Foster.

«No momento que estamos a correr aparece um carro, que pára ao nosso lado. Pensei: 'Estamos a ser sequestrados, acabou tudo'. A porta abriu-se e era o pessoal da segurança [da seleção inglesa]. Disseram-nos: 'Rápido, entrem!'. Saltámos para o carro em movimento e voltámos ao hotel», concluiu.