Mohamed Salah revelou estar vacinado contra a covid-19 e deixou um recado a quem ainda não o fez ou a quem é contra a vacinação. O egípcio acrescentou que não tem conhecimento de medicina para criticar o trabalho dos médicos e comparou com os comentários que por vezes ouve sobre futebol.



«Eles são médicos e estudam medicina há muitos anos. Se eu disser que eles estão errados, serei como aquelas pessoas na rua que dizem para passar a bola em vez de rematar», referiu, citado pelo «Liverpool Echo».

O jogador do Liverpool resumiu o seu ponto de vista em relação à inoculação.



«Os médicos defendem a vacinação tal como a Organização Mundial de Saúde. Por isso, só temos seguir o conselho deles. É o meu ponto de vista», frisou.



Salah, lembre-se, foi um dos futebolistas do emblema inglês que esteve infetado com covid-19.