Michael Robinson morreu, esta terça-feira, aos 61 anos, informou a família através do twitter do próprio ex-futebolista.



«É com grande tristeza que vos informamos do falecimento do Michael. Deixa-nos um grande vazio, mas recordações cheias do mesmo amor que sempre demonstraram por ele. Estamos eternamente agradecidos por terem feito este homem tão feliz, nunca caminhou sozinho. Obrigado», escreveu.



O antigo avançado fez parte da equipa do Liverpool que venceu a Liga, a Taça da Liga e a Liga dos Campeões em 1984, numa equipa que contava com nomes como Ian Rush e Kenny Dalglish. Vinte vezes internacional pela República da Irlanda, Robinson jogou ainda no Brighton, QPR e Osasuna, clube pelo qual terminou a carreira.



Tornou-se num dos mais conhecidos comentadores e analistas desportivos em Espanha após ter pendurado as chuteiras, assinando o programa Informe Robinson, para além de ter apresentado o conhecido «El Dia Despues».

Desde 2018 que Robinson lutava contra um cancro, acabando por perder a batalha.