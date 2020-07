José Mourinho disse esta quinta-feira na antevisão ao jogo com o Sheffield que a renovação de Eric Dier está bem encaminhada.

«O meu chefe, Sr. Levy, diz-me que pretende que Dier assine um novo contrato. O jogador diz-me que está mais do que feliz aqui, feliz com a sua situação, especialmente agora que temos uma determinada ideia para ele e para a equipa. Ele quer muito ficar", disse Mourinho aos jornalistas.

O contrato de Eric Dier acaba em junho de 2021, ano em que o jogador completa sete anos no clube londrino, após se ter transferido do Sporting.

Nesta temporada, o inglês tem 12 jogos a titular para o campeonato, 26 em todas as competições. Com Pochettino era utilizado a médio-defensivo, sendo que com o treinador português, o ex-Sporting passou a assumir funções de defesa central, algo que também já fazia nos leões.