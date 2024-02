Petr Cech concedeu uma entrevista à Sky Sports, onde recordou os tempos em que trabalhou com José Mourinho no Chelsea. O antigo guarda-redes revelou que o treinador português passava uma mensagem ao plantel e outra completamente diferente à imprensa.

«As pessoas têm uma perceção do José, obviamente, da televisão, porque vai às conferências de imprensa e faz muitas coisas. Espero que não se importe que diga isto, mas, por vezes, chegava à nossa reunião e dizia: ‘Rapazes, é isto que quero, é isto que penso mesmo e é isto que fazemos, mas vou à conferência de imprensa dizer isto e aquilo, por isso, não fiquem surpreendidos. É só uma coisa que quero que eles ouçam. Quero que tenham esse sentimento, porque quero que façam isto.»

Petr Cech disse ainda que tudo isto era planeado para proteger os jogadores.

«Por vezes, aquilo que fazia era bastante planeado, para retirar pressão da equipa, para fazer mind games com o adversário. Estava sempre um passo à frente. No início, só podíamos convocar 16 jogadores para os jogos. As pessoas não se apercebem de que só a partir da temporada 2006/2007 é que isso mudou, e havia uma concorrência enorme. Ele estava sempre um passo à frente e dizia: 'Não vais jogar, porque jogamos em casa, vamos ter pela frente uma equipa recuada e não preciso de ti'. Disse isso a Claude Makélélé.»

O antigo guarda-redes checo, recorde-se, cruzou-se com José Mourinho no Chelsea entre 2004 e 2007 e entre 2013 e 2015.