José Mourinho abordou as declarações de Harry Kane sobre o seu futuro. O avançado do Tottenham admitiu que era difícil responder nesta fase acerca do seu futuro, deixando em aberto a hipótese de sair de Londres.



«Não posso jogar esse jogo. Tenho de estar focado no que ele representa para nós. Fico sempre satisfeito quando os meus jogadores vão para os compromissos das seleções, mas não posso jogar esse jogo. Só posso falar do que ele faz por nós e do esforço que fez por nós contra o Aston Villa, no esforço que colocou em campo nos jogos de Inglaterra e que estará quando a equipa precisar ante o Newcastle», referiu, citado pela Sky Sports.



O técnico português sublinhou ainda que não o preocupa o facto de o capitão dos «spurs» ter levantado dúvidas sobre a continuidade no norte de Londres.



«Não, quero que o Harry esteja connosco como sempre esteve. Quero que o Harry repita a exibição que fez contra o Villa, que mostre o mesmo desejo, espírito de equipa e de liderança. Sei que isso vai acontecer», atirou.



Por último, Mourinho reiterou que não poderia estar mais feliz com o desempenho de Harry Kane desde que trabalham juntos.



«Não sei se ele está sempre com um sorriso na cara. Sei que ele é um enorme profissional e que parte do talento está relacionado com o profissionalismo. Estou muito, muito satisfeito com ele e feliz por vê-lo assim como todos os outros que voltaram das seleções nacionais. Ele está a viver um período muito bom tanto pelo clube como pela seleção e tem bons desafios no que resta da temporada: tem uma final para jogar, jogos para disputar na Premier League e o Europeu com a hipótese de jogar a final em Wembley», concluiu.