O Tottenham desperdiçou 18 pontos depois de ter estado em vantagem na Premier League esta temporada. Na véspera do encontro frente ao Everton, José Mourinho admitiu saber os motivos por que razão isso acontece.



«Sei por que razão aconteceu. Também se pode olhar para isso de outra perspectiva. A equipa começa bem os jogos, entra a ganhar, o que é positivo. Entendo que quando se está a ganhar e depois se perdem pontos, há coisas negativas. Os motivos? Não estou preparado para discutir com vocês [jornalistas]. Tem a ver com algumas das nossas qualidades como equipa, mas não o vou discutir consigo», referiu, em conferência de imprensa.



Afinal, quando estará o técnico português preparado para revelar e discutir os motivos para tamanha perda de pontos depois de os spurs estarem em vantagem?

«Talvez nunca revele», atirou.



O Tottenham joga esta sexta-feira em Goodison Park frente ao Everton, às 20h00, na partida que marca o arranque da 32.ª jornada da Premier League.