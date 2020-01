O Tottenham empatou a uma bola frente ao Middlesbrough (1-1), no Riverside Stadium, em jogo da Taça de Inglaterra e somou o terceiro jogo sem vencer.



O Boro, 16.º classificado do Championship, marcou primeiro logo no começo da segunda parte. Fletcher fugiu à defesa dos spurs e na cara de Paulo Gazzaniga atirou a contar e fez o 1-0.



Mourinho não estava a gostar do que estava a ver e fez uma dupla-substituição. Lamela e Lo Celso foram a jogo para os lugares de Winks e Sessegnon. O Tottenham melhorou é certo e chegou à igualdade por Lucas Moura após cruzamento de Aurier.



FICHA DE JOGO



Os vice-campeões europeus forçaram nos instantes finais, mas não chegaram à vantagem e somaram o terceiro jogo sem vencer. Assim, vão ter de jogar a passagem aos 16 avos da Taça de Inglaterra em casa ainda este mês.



Por sua vez, a armada lusa do Nottingham Forest foi afastado da prova pelo Chelsea, em Stamford Bridge (2-0).



Os blues resolveram o encontro na primeira parte com golos de Hudson-Odoi e de Barkley. Na segunda parte o conjunto de Tobias Figueiredo, Alfa Semedo, João Carvalho, Yuri Ribeiro e Tiago Silva (só este último não jogou) ainda marcou na segunda parte, mas o golo foi invalidado pelo VAR.



Nota ainda para a passagem do Sheffield United após bater o AFC Fylde por 2-1 e para o triunfo do WBA (sem Matheus Pereira e Krovinovic) em casa do Charlton.



TODOS OS JOGOS E RESULTADOS DA FA CUP