O treinador português José Mourinho afirmou, esta terça-feira, que se o médio dinamarquês Christian Eriksen decidiu sair do Tottenham, deve fazê-lo com a «cabeça erguida» do clube inglês.

«Ele jogou muito bem, é muito profissional, o que espero dele. Se a decisão dele é sair, penso que deve sair de cabeça erguida, se der tudo o que tenta fazer pela equipa», afirmou Mourinho, em declarações após o encontro desta noite, na Taça de Inglaterra, numa altura em que é notícia, em Inglaterra e Itália, de conversas por Eriksen entre Tottenham e Inter de Milão.

Questionado pelo médio Gedson Fernandes e eventuais novidades da sua chegada ao clube, por empréstimo do Benfica, Mourinho apenas respondeu: «Nada».

O Tottenham venceu o Middlesbrough por 2-1, resultado que permitiu a qualificação para os 16 avos de final da prova.