Após ter somado a segunda derrota consecutiva na Premier League, desta feita contra o Leicester, José Mourinho admitiu que estava frustrado.



«É frustrante. Acho que é um jogo estranho de descrever. Foi um jogo onde perdemos com um penálti e com um autogolo. O meu guarda-redes não fez uma única defesa, mas também não jogámos bem. Acho que nenhuma equipa jogou muito bem», começou por dizer, citado pela BBC.



O técnico português do Tottenham voltou a lembrar o jogo em Liverpool, da última quarta-feira.



«Merecíamos ganhar frente ao Liverpool e isso tornaria esta uma semana fantástica para todos porque ninguém conseguiu há muito tempo. A equipa foi fenomenal em Liverpool. Mas se olharmos para a tabela, todos estão mais ao menos com os mesmos pontos», disse.