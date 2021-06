Antes de iniciar a experiência na Roma, José Mourinho está a trabalhar como comentador da rádio talkSPORT durante o Euro 2020. Na intervenção desta sexta-feira de manhã, o treinador português deixou elogios a Jack Grealish e comparou-o a Luís Figo.



«Para mim o Grealish é tremendo. O que ele cria, a personalidade que tem... Não gosto de comparações, ainda para mais estou a compará-lo com um Bola de Ouro, mas lembra-me um pouco o meu Figo. Trabalhei com ele em diferentes momentos da carreira, mas estive com ele na sua última época no Inter. Mesmo no último ano, o espírito dele era 'Dá-me a bola que eu resolvo os problemas'. A forma como quer a bola, a personalidade, a forma como ganha faltas, penáltis, É um jogador poderoso do qual gosto muito», referiu.



O médio do Aston Villa é uma das maiores esperanças de Inglaterra para o Campeonato da Europa de 2020, que arranca já esta sexta-feira.